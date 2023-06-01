مذكرة تفاهم بين «ريدكون» و«هانيويل» لتزويد مشروع جولدن جيت بالحلول الذكية والمستدامة

وقعت شركة ريدكون بروبرتيز – إحدى شركات مجموعة ريدكون، مذكرة تفاهم مع شركة هانيويل، المدرجة فى بورصة ناسداك يتم من خلالها تطوير مجموعة من الخطط الهادفة لتطبيق مفهوم المدن الذكية وحلول الاستدامة فى مشروعها جولدن جيت Golden Gate بمدينة القاهرة الجديدة.

تتضمن مذكرة التفاهم تقديم هانيويل لمجموعة من الحلول الرائدة فى مجالات المدن الذكية والمجمعات السكنية والاستدامة، إلى جانب الخدمات الاستشارية لمشروع «جولدن جيت»، كأول مشروع مستدام متعدد الاستخدامات لشركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، والذى سيضع معايير جديدة للمجتمعات المستدامة متعددة الاستخدام فى مصر.

وضمن هذا السياق قال أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، أن جولدن جيت يعد من المشروعات الرائدة التى تضع معاييرًا جديدة لتطوير مشروعات عقارية أكثر استدامة، بالتعاون مع أفضل المزودين لتقنيات المبانى لضمان الحصول على أحدث الحلول التى يمكن تطبيقها فى المشروع، موضحًا أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعاتها فى ضوء رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دمج حلول التنمية المستدامة فى أحدث مشروعاتها، «جولدن جيت»، خاصة أن البروتوكول الموقع، سيتيح ادخال الحلول المستدامة فى كافة جوانب المشروع، بتطبيق الحلول التكنولوجية المتاحة من هانيويل.

كما عبر عن سعادته بهذا التعاون الذى يكشف إمكانات هانيويل فى دعم نجاح هذا المشروع الذى نهدف من خلاله إلى توفير وجهة فريدة والمساهمة فى الارتقاء بمجال الخدمات المتكاملة إلى مستويات جديدة، من التنمية المستدامة وإتاحة الحلول التكنولوجية.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد صالح مدير أعمال شركة هانيويل لتقنيات البناء-شمال إفريقيا، بشركة هانيويل لتقنيات المبانى فى الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «يسعدنا التعاون مع شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية والمساعدة فى إرساء معايير جديدة فى قطاع التطوير العقارى فى مصر لناحية الاستدامة والبنى التحتية الذكية، إلى جانب دعم الخطط الحكومية فى هذه السوق الهامة لتعزيز وتطوير البيئة الحضرية. ونتطلع إلى بدء العمل مع شركة ريدكون وترجمة هذه الخطط الطموحة لمشروع جولدن جيت على أرض الواقع والارتقاء بمستقبل القطاع فى المنطقة إلى مستويات جديدة».

ويمتد مشروع «جولدن جيت» على مساحة 160 ألف متر مربع فى قلب القاهرة الجديدة، ويتمتع بأكبر واجهة تطل على شارع التسعين الجنوبى بطول كيلو مترًا أمام الجامعة الأمريكية، ويضم مبانى إدارية وتجارية وترفيهية وأماكن مفتوحة وممرات مشاة داخلية كبيرة ويقدم تجربة متكاملة للمستخدمين.

ويطبق المشروع نهج الاستدامة ابتداءً من مرحلة التصميم وصولًا إلى الإنشاء والتشييد. تسهم الشركة من خلال مشروع جولدن جيت فى تحقيق 8 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، على أن تبدأ الشركة فى تسليم الوحدات بداية من عام 2024.