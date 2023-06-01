القبض على تجار أسلحة بحوزتهم جرينوف فى الشرقية

القت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على إثنين من عناصر تشكيل عصابى بالشرقية تخصص نشاطه فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (عدد 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى ) وبمشاركة مديرية أمن الشرقية ، تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم حال تواجدهما بمسكن أحدهم.. وبحوزتهم (رشاش جرينوف- 2 بندقية آلية- بندقية خرطوش– 2 مسدس- عدد 22 فرد محلى الصنع- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد 11 خزينة–أجزاء لأسلحة نارية- كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام- كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام– ميزان حساس- عدد 3 أسلحة بيضاء - مبلغ مالى – عدد 3 جراب كتف لطبنجات- هاتف محمول).

وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما بالاشتراك مع باقى المتهمين الهاربين تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائهم. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,089,000 جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين

عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

عقوبة

كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.