الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

اكتشاف بئر جديد للغاز الطبيعي ضمن امتياز دسوق

محطة للغاز الطبيعي
محطة للغاز الطبيعي

 

أعلنت شركة "فينترسال دِيا" الألمانية عن نجاحها في اكتشاف جديد للغاز الطبيعي ضمن امتياز دسوق في منطقة دلتا النيل البرية.

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 وتركّزت العمليات في البئر الاستشكافية الجديدة (NSG-3) في خزّان أبوماضي داخل امتياز دسوق بموجب اتفاقية تطوير الحقول في هذه المنطقة.

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وجاء الاكتشاف الجديد بعد اكتشاف الشركة السابق في منطقة التنقيب في شرق دمنهور في يناير من العام الجاري 2023.

ويتم تشغيل مشروع غاز دسوق من قبل شركة «ديسوكو»؛ وهي مشروع مشترك بين فينترسال دِيا والشركة المصرية القابضة للغازات (إيجاس).

وفي هذا السياق يقول أولاف ريتز، مدير عام المشروع المشترك «ديسوكو»:"تشكّل الاحتياطات الجديدة المُضافة مثالاً آخر على التعاون المثمر مع شريكتنا إيجاس في مشروعنا المشترك، وسيكون لها مردود إيجابي على استمرارية الإنتاج في دسوق".

كما تمّ حفر بئر NSG-3 على عمق 3070 مترأ، حيث اعترضت خزاناً ارتفاعه 22 مترًا في تكوين أبوماضي.

وبهدف تسريع الإنتاج وزيادة العوائد على الصعيد الاقتصادي، تستخدم فينترسال دِيا البُنى التحتية في دسوق والموجودة بالقرب من البئر الموصولة بشبكة الغاز الطبيعي الوطنية.

كما يلمح سامح صبري، مدير عام شركة فينترسال دِيا مصر، إلى أن: "كميّات الغاز الإضافية ستُسهم في جهود فينترسال دِيا الرامية إلى ضمان مستقبل طاقة آمن ومُستدام في مصر".

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