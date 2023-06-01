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الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

أفضل دعاء للأبناء والوالدين من القرآن والسنة النبوية

دعاء
دعاء

تأتي مجموعة من الأدعية للوالدين والأبناء، ومما يميز ويفضل هذه الأدعية على غيرها، أنها أدعية قرآنية، ويُرجى أن يكون الدعاء بها مستجابًا بإذن الله -تعالى-: (رَبِّ ارحَمهُما كَما رَبَّياني صَغيرًا).

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دعاء قبل الفجر

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دعاء لفك الكرب الشديد وإزالة الهم

 

(اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه، وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه، وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك، ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك، ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ، وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ، وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا). 

وفيما يلي أجمل الأدعية للوالدين وأسهلها لكل المسلمين: (رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا). اللهم إنَّك كريم عفو تحب العفو فاعفو عن أمي وأبي. اللهم اغفر لوالديَّ وارحمهمـا كما ربّياني صغيراً. 

اللهم اجعل أمي وأبي من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك، اللهم أسعدهما بتقواك. اللهم أسعد والديَّ بتقواك، اللهم اجعل أوقاتهما بذكرك معمورة. 

اللهم رضّهم علينا، اللهم لا تتوفاهما إلا وهما راضيان عنا تمام الرضا. اللهم اجعل والديَّ في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم ارزقنا برهم في حياتهم وبعد وفاتهم. اللهم تقبل توبتهما، وأجب دعوتهما. اللهم أعنا على الإحسان إليهما في كبرهما. اللهم اجعل أمي ممن تقول لها الجنه أقبلي فقد اشتقت إليك قبل أن أراك.

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