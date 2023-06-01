أفلام تتنافس علي كعكه موسم عيد الاضحي

بمشاركة محمد إمام وتامر حسنى وكريم عبدالعزيز و"كرارة"

الكوميديا تسيطر علي الموسم.. و«شماريخ» آخر أعمال مصطفي درويش

تستعد دور العرض السينمائى لاستقبال مجموعة أفلام جديدة تستمر حتى موسم عيد الأضحى السينمائى، بقائمة غنية من النجوم الكبار والأفلام المتنوعة، حيث يعد موسم أفلام عيد الأضحى من المواسم التى يتنافس فيها معظم النجوم سنويًا، وفى هذا العام، يتنوع العرض بين 8 أفلام يسيطر على اغلبها الدراما الكوميدية، ويتصدر الأكشن فيلمان فقط هما «شماريخ» الذى تدور احداثه فى اطار من الأكشن، وينافسه فيلم «ع الزيرو» لمحمد رمضان، كما يشهد الموسم ثنائيات تلتقى لأول مرة منها تامر حسنى ودينا الشربينى، وأحمد فهمى وهنا الزاهد، وكريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز وغيرها.

فى مقدمة الأفلام الكوميدية يعرض «بيت الروبى» والذى يستهل الموسم قبل عيد الاضحى بأسبوع، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى، عن زوجين يعانيان من العديد من المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة فى الإنجاب ويضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على المشكلة، حيث يجسد الفنان كريم عبدالعزيز شخصية تدعى «إبراهيم الروبى»، يعمل بلوجر، ومتزوج من نور التى تعمل طبيبة، فيما يجسد كريم محمود عبدالعزيز شخصية الشقيق الأصغر لـ"إبراهيم الروبى".

والفيلم من بطولة الفنانين كريم عبدالعزيز ونور اللبنانية وكريم محمود عبدالعزيز، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج بيتر ميمى.

أيضا ضمن الأفلام الكوميدية فيلم «أبونسب»، وهو العمل الذى يعيد التعاون بين النجم محمد عادل إمام وشقيقه المخرج رامى إمام بعد غياب سنوات من تعاونهما سويًا فى فيلم حسن ومرقص الذى عرض عام 2008، وكان يجسد بطولته الزعيم عادل إمام وعمر الشريف.

فيلم «أبونسب» تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى، عن شاب يعانى من أزمة النسب، ويوضح كم المشاكل التى قد تحدث بين النسايب لكن بطريقة ساخرة ويقدم حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية، ويعد التعاون الثالث بين محمد إمام وياسمين صبرى، ويجسد إمام خلال الأحداث شخصية طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، بينما يجسد النجم ماجد الكدوانى والد ياسمين صبرى ضمن أحداث العمل.

كما يشارك فى بطولة الفيلم كل من ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، هالة فاخر، ومحمد لطفى وآخرين، من تأليف ايمن وتار، وصرح امام انه بذل جهدا فى تقمص واتقان شخصيته فى الفيلم، ففى هذا العمل سيطل على الجمهور بشكل جديد وكوميدى، حيث سيظهر فيها ببطن مترهل «كرش»، بعد مجموعة من الأفلام والمسلسلات التى ظهر فيها بلياقة بدنية عالية جداً.

ايضا من الاعمال التى تنافس بقوة فيلم «تاج» الذى يجمع تامر حسنى ودينا الشربينى وساندى للمرة الاولى، بمشاركة بيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف تامر حسنى، وهو أول إنتاج لسلسة أفلام السوبر هيرو فى مصر والوطن العربى، من تأليف وإخراج سارة وفيق.

وتدور قصة فيلم «تاج» فى إطار كوميدى أكشن، حول تامر حسنى الذى يجسد شخصيتين لأخوين توأم Super Heroes اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

ايضا يتنافس على العيدية فيلم «مستر إكس» وهو أول بطولة سينمائية تجمع أحمد فهمى، مع زوجته هنا الزاهد، ويضم العمل فى بطولته محمد أسامة أوس أوس، محمد أنور، محمود حافظ ويعتمد العمل بشكل اساسى على ضيوف الشرف، منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرون.

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الكوميديا حول فكرة الحبيب السابق لكل شخص والذى يتمثل فى الفنان أحمد فهمى وتحدث بينه وبين أبطال العمل العديد من المفارقات والأحداث الهامة، حيث تنشأ قصة حب بين رئيس العصابة، وبين محامية تضعها الظروف فى طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

ايضا يخوض النجم امير كرارة الكوميديا لأول مرة من خلال فيلم «البعبع»، ويشاركه بطولته ياسمين صبرى، محمد عبدالرحمن وباسم سمرة، ومحمد انور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى.

أحداث العمل تدور فى إطار أكشن لايت، ويجسد أمير كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه «سلطان»، ويواجه مع صديقه سوكا «محمد عبدالرحمن» العديد من المواقف الكوميدية.

من الأفلام الكوميدية المشاركة فيلم «الجواهرجى» والمقرر عرضه فى الأسبوع الثانى بعد عيد الأضحى، والذى تدور أحداثه فى اطار كوميدى حول تاجر مجوهرات يقع فى العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته، وخلال الأحداث يدخل «هنيدى» مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، بسبب زوجته التى تجسدها النجمة منى زكى، ويعيدهما فيلم «الجواهرجى» للتعاون معا بعد نحو 25 عاما منذ عرض فيلمهما الشهير «صعيدى فى الجامعة الأمريكية» الذى كان عرض فى عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.

الفيلم بطولة محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة واحمد حلاوة وتارا عماد واحمد صلاح السعدنى، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيرى.

أيضا يشارك فيلم «شماريخ» وهو العمل الوحيد البعيد عن التناول الكوميدى، وهو من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، وهو آخر أعمال الفنان الراحل مصطفى درويش، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، وفكرة الفيلم تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدى إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم يربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب فى انفجار شيء ما.

وظهر فى البوستر الدعائى للفيلم آسر ياسين مرتديا قناعا واقيا للغاز، وفى يده بندقية مضيئة وبجانبه أمينة خليل وفى الخلفية فى السماء أشكال للشماريخ مطلقة فى السماء.

أيضا من المقرر أن يطرح الفيلم السينمائى «ع الزيرو» بدور العرض السينمائية للجمهور ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل، ويسعى فريق الفيلم بأكمله للانتهاء من تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ لم يتبق لهم سوى أسبوع واحد فقط.

تدور أحداث الفيلم، فى إطار أكشن اجتماعى، حول شاب بسيط يجسده محمد رمضان، يعمل على «دى جى» تتوفى زوجته ليصبح هو المسئول عن رعاية طفله الوحيد وهو مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح «دراجون» واحدًا من الأغنياء، ليدخل فى تجارة الأعضاء البشرية، ويقع فى حب نيللى كريم، والفيلم يحتوى على العديد من المواقف الكوميدية.

فيلم «ع الزيرو»، بطولة نيللى كريم، ومحمد رمضان، وجومانا مراد، والطفل منذر مهران، ونخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب، وإخراج ماندو العدل.