الإسكان تفتح باب التقديم للمقابر في 3 مدن اليوم

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، لطرح 261 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة (٤٠م٢) تقريبًا للقطعة، بالإضافة إلى 162 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة (60م2) للقطعة.

أماكن المقابر المطروحة من وزارة الإسكان:

قال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية: "إنه سيتم فتح باب الحجز لـ261 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة (٤٠م٢) تقريبًا للقطعة، بالإضافة إلى 162 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة (60م2) للقطعة، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للمقيمين بمدن (العاشر من رمضان- الشروق- العبور) بنظام مقابل الانتفاع.

أوضح "غنيم"، أن التخصيص بمقابل الانتفاع على النحو الآتي: يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة العاشر من رمضان، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقًا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 1/6/2023: 15/6/2023، بجهاز مدينة العاشر من رمضان في مواعيد العمل الرسمية.

شروط حجز مقابر الإسكان:

أشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه يشترط على المتقدم لحجز الشروط الآتية:

أن يكون شخصًا طبيعيًا "مواطن مصري الجنسية" وليس شخصًا معنويًا "شركة أو مؤسسة".

أن يكون من قاطني مدن (العاشر من رمضان – الشروق – العبور).

ألا يسبق تخصيص مقبرة "مبنى أو أرض" له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجة - الأولاد القصر)، وطبقًا للوارد بكراسة الشروط.

ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج – الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، على أن يتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط.

سيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.



