هيئة تدريس الطاقة الذرية تنظم ندوة بعنوان" تحديات الأمن القومي المصري 2023"

استعرض الدكتور سمير فرج الخبير الإستراتيجي، تفصيلياً التحديات التي تواجه المنطقة والأمن القومي المصري، وأن مصر لها علاقات قوية مع كافة دول العالم وتعمل على تعزيزها باستمرار لتحقيق الإستراتيجية والمصلحة الوطنية، وذلك من خلال توطيد تلك العلاقات مع كافة دول العالم ودول إفريقيا والدول العربية، وكذلك دول حوض البحر المتوسط، جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها نادي أعضاء هيئة التدريس بالطاقة الذرية تحت عنوان" تحديات الأمن القومي المصري 2023"، وبحضور الدكتور عمرو الحاج رئيس هيىة الطاقة الذرية.

و أدار الندوة الدكتور محمود عاشور رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بالطاقة الذرية

وأكد “ فرج ” علي خطورة حروب الجيل الرابع والخامس وكذلك ما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات تعمل على التأثير على الوعي وتخلق إحساس بانعدام الثقة والأمان في الوطن.

موجهًا في نهاية كلمته إلى أهمية ودور هذه النوعية من الندوات التعريفية في المساعدة على توعية الرأي العام ونقل هذه الدروس للتصدى لهذه الحروب الجديدة، ولتوعية الشعب المصري بجميع فئاته بهذه المخاطر وأن يكون مدركًا ومتفهمًا لكل الأحداث في المنطقة.

وتناول خلال اللقاء أهم التحديات التي تواجه مصر من ناحية الأمن القومي على مر العصور، وعلاقة مصر بدول الجوار والدول الأخرى في النطاق الأقليمي والدولي، كما تتطرق لأهم القضايا والمخاطر التي تتعرض لها.

ورحب الدكتور محمود عاشور باللواء الدكتور سمير فرج في رحاب هيئة الطاقة الذرية، مشيدًا بدوره الوطني كأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، خبيرًا إستراتيجيًا، مشيرًا إلى أن الهدف من الندوة تعريف العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالهيئة بموضوع الندوة المتعلق بالأمن القومي، وذلك في ظل المتغيرات الدولية وتسارع المتغيرات الإقليمية فى المنطقة مؤكدًا الدور الرئيسى الذى تقوم به الدولة المصرية لمواجهة التحديات التى تواجه الأمن القومي المصري.

حضر الندوة الدكتور مصطفى شوشة أمين عام النادي والدكتورة سحر إسماعيل رئيس مركز تكنولوجيا الإشعاع، والدكتور هشام فؤاد والدكتور علي إسلام متولي والدكتور عبد الفتاح هلال أمين عام الجمعية المصرية للعلوم النووية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بهيئة الطاقة الذرية.

من جانبه، قال الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة إن الندوة ذات أهمية كبيرة؛ حيث نإها ترسخ لضرورة وأهمية الندوات التعريفية والتثقيفية لجميع فئات المجتمع ومنهم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالهيئة والتي تسعى لتوضيح الحقائق في شتى الموضوعات التي تهم الرأي العام وذلك في ظل التحديات الإقليمية والدولية والاقتصادية التي تواجه مصر والعالم.