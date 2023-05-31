بولندا تُشيد بنجاحات بوتين في الصراع الأوكراني

أشاد الرئيس البولندي، “أندريه دودا”، واعترف بنجاحات نظيره الروسي، “فلاديمير بوتين” في الصراع الأوكراني، في تصريح مُفاجئ وغير متوقع، جاء ذلك في مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة داو جونز، وناشر صحيفة وول ستريت جورنال، ألمار لاتور.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء، قال الزعيم البولندي: "اليوم يقولون إن فلاديمير بوتين خسر الحرب، وهزيمته هي أن فنلندا انضمت إلى الناتو، على الرغم من أن الشعب الفنلندي يتردد لسنوات عديدة فيما إذا كان سيتخلى عن الحياد. سيداتي وسادتي، فلاديمير بوتين لم يخسر حربًا واحدة".

ووفقًا له، تتمتع موسكو الآن بتفوق واضح على القوات الأوكرانية، مُضيفًا أنه لا يُمكن القول إن روسيا تخسر، حيث تعمل الدولة على تعبئة قواتها بشكل مُتزايد، واقتصادها يتجه نحو القاعدة العسكرية.

روسيا قوة عُظمى نووية:

وأشار دودا إلى أن روسيا قوة عُظمى نووية لديها مخزونات ضخمة من الأسلحة.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، أن وارسو سلمت مُعظم طائراتها المُقاتلة من طراز "ميغ-29" إلى أوكرانيا.

وقال الرئيس البولندي في تصريح اليوم الأربعاء: "لقد سلمنا كل طائراتنا من طراز ميغ-29 تقريبًا إلى أوكرانيا، وهو ما طلبت منا كييف القيام به".

بوتين

وأوضح أنه قد تكون هناك صعوبات في إرسال المركبات المُتبقية، فهي مُجهزة وفق معايير الناتو و"في هذا الصدد، فإنها تخدم أمن الناتو".

وأشار الرئيس البولندي إلى أن بلاده تمتلك عددًا صغيرًا من طائرات "إف-16" الأمريكية، لكن لا يُوجد حديث عن نقلها إلى كييف.

وارسو مُستعدة لتدريب طيارين أوكرانيين:

وخلص دودا إلى أن وارسو مُستعدة في الوقت نفسه لتدريب طيارين أوكرانيين على استخدام هذا النوع من المُقاتلات.

وكان الرئيس البولندي قد أعلن في بداية أبريل الماضي، خطط بلاده لتزويد أوكرانيا بـ 14 مُقاتلة من طراز "ميغ-29".

وقد أعلنت بعثة بولندا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، عن نقل وارسو 14 طائرة مُقاتلة من طراز "ميغ-29" إلى أوكرانيا.

وذكر بيان البعثة: "من أصل 28 طائرة تم نقلها إلى كييف في الوقت الحالي، أرسلت بولندا ما يصل إلى 14 مُقاتلة من طراز ميغ- 29".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن لندن تزود أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى بما يكفي لتلبية احتياجات الجيش الأوكراني.