تكريم الفنان حسن يوسف بقصر السينما

أعلن الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما أن قصر السينما سيستضيف النجم الكبير حسن يوسف الاحد المقبل الموافق ٤ يونيه في تمام الساعة السابعة ونصف.



ويحل الفنان القدير حسن يوسف ضيفا علي جمهوره في ندوة يديرها المخرج الكبير عادل عوض وبعدها يتم تكريمه وتسليمه درع الهيئة العامة لقصور الثقافة عن مشواره الفني الحافل وتاريخه الكبير.



كما سيتم عرض فيلم الجبان والحب من إنتاجه واخراجه وبطولته مع النجمة الكبيرة شمس البارودي والنجمة الكبيرة عند رستم.



يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير حسن يوسف هو مسلسل الضاهر من إخراج ياسر زايد وبطولة محمد فؤاد وتامر عبدالمنعم.