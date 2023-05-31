رئيس الوفد يتفقد أعمال التطوير بمعهد الدراسات السياسية .. صور

تفقد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، اليوم الأربعاء، أعمال التطوير بمعهد الدراسات السياسية للحزب، وملحقاته من مكتبة وغرف وورش تدريب، واستمع لشرح من الكاتب الصحفي شريف عارف، مدير المعهد والمستشار الإعلامي للحزب، حول أعمال التطوير التي نفذت بدقة وعناية، كما شاهد قاعات المعهد وما تذخر به من كتب ذات قيمة عالية، وخصوصًا قاعة الدكتور نعمان جمعة، رئيس حزب الوفد الراحل، وقاعة الدكتورة كاميليا شكري، عميد معهد الدراسات السياسية الراحلة.

المعهد يضم مكتبة بها 2300 عنوان من الكتب القيمة:

وقال الكاتب الصحفي شريف عارف إن المكتبة تضم 2300 عنوان من أمهات الكتب مقسمة حسب تصنيف كل كتاب، من بينها الكتب التي تناقش قوانين الأحزاب والدستور وغيرها من الكتب السياسية والاجتماعية وكتب تاريخ الوفد.

رافق رئيس الوفد في الجولة اللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، ومحمد عبدالجواد فايد، عضو الهيئة العليا، وأحمد الخطيب وأحمد جمعة، مساعدا رئيس الحزب، وماهر حشيش، القيادي بوفد الغربية.

وقدم أحمد الخطيب، مساعد رئيس حزب الوفد، الشكر للدكتور عبدالسند يمامة على اهتمامه بالمكتبة التي يضمها معهد الدراسات السياسية، وإطلاق اسم الدكتور نعمان جمعة، على هذه القاعة وهو ما يدل على الوفاء من الدكتور عبدالسند يمامة لرؤساء حزب الوفد الراحلين، وتمنى الخطيب لرئيس الوفد كل التوفيق والسداد في رئاسته للحزب.

د. عبدالسند يمامة يتفقد أعمال تطوير معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد

د. عبدالسند يمامة يتفقد أعمال تطوير معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد