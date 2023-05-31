مهند شعبان وهايدي عادل يتصدران منافسات السلاح في نهائي كأس العالم للخماسي

انطلق اليوم الأربعاء الموافق 30 يونيو منافسات السلاح الترتيبية ببطولة نهائي كأس العالم للخماسي الحديث المقامة خلال الفترة من 30 مايو حتى 4 يونيو في أنقرة بتركيا والتي تعد المحطة الأولي للتأهل لأولمبياد باريس 2024.

واستطاع بطلا مصر مهند شعبان وهايدي عادل تصدر منافسات السلاح الترتيبية حيث احتل مهند شعبان المركز الأول في نصف النهائي الأول برصيد 250 نقطة، فيما حقق محمد الجندي 195 نقطة في نفس المجموعة، وفي نصف النهائي الثاني حقق معتز وائل 175 نقطة.

وفي منافسات السيدات احتلت هايدي عادل مرسي المركز الأول في نصف النهائي الثاني برصيد 245 نقطة، فيما حققت ملك اسماعيل 215 نقطة في نفس المجموعة، وفي المجموعة الأولى حققت سلمى عبد المقصود 230 نقطة.

ويخوض المنتخب المصري نهائي كأس العالم للخماسي الحديث بالستة لاعبين الذين تأهلوا من التصنيف النهائي لمراحل كأس العالم بوقوعهم ضمن أفضل 36 لاعبًا في تصنيف كأس العالم وهم: مهند شعبان، ومحمد الجندي و معتز وائل، فيما أعلن أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو عن انسحابه من البطولة بسبب الإصابة.

وضمت قائمة السيدات هايدي عادل القائمة ومعها ملك اسماعيل وسلمي أيمن.

كما يخوض الثنائي أميرة قنديل وإسلام حامد منافسات التتابع المختلط.

وضمت قائمة اللاعبين المتأهلين لنهائي كأس العالم بانقرة 72 لاعبًا ولاعبة بينهم 6 لاعبين مصريين سيتنافسون على أولي بطاقات التأهل لدورة الالعاب الأولمبية القادمة.

12 منتخب في نهائي كأس العالم لخماسي بتركيا

وعلي مستوي الفرق حسم 12 منتخبًا تأهلهم لنهائي كأس العالم بانقرة حيث تأهل كل من: المكسيك برصيد 165 نقطة وبريطانيا برصيد 159 نقطة وفرنسا برصيد 148 نقطة وكوريا برصيد 148 والمانيا برصيد 138 نقطة ومصر برصيد 125 نقطة والصين برصيد 123 نقطة وبولندا برصيد 84 نقطة وتركيا البلد المضيف برصيد 60 نقطة والتشيك برصيد 44 نقطة والمجر برصيد 42 نقطة وكازاجستان برصيد 40 نقطة.

وأشار الاتحاد الدولي أنه علي الرغم من أن الكوري جوان يحتل صدارة التصنيف العالمي الا ان البطل المصري مهند شعبان هو الأفضل أداء خلال الجولات الأربع الماضية من كؤوس العالم التي أقيمت في القاهرة وأنقرة وبودابست وصوفيا مشيرا الي أن فرص شعبان كبيرة فى الحصول على المركز الأول في الترتيب بفضية وذهبية.

وسيكون نهائي كأس العالم للخماسي محط أنظار كبيرة هذا العام حيث يكتسب ميزة إضافية وهي حجز مقعدين مباشرة لأولمبياد باريس 2024 واحد لكل من الحائزين على الميدالية الذهبية للسيدات والرجال خاصة أنها تعطي انطباع كبير عن المرشحين لحصد ميداليات أولمبية.

ويقام غدًا الخميس الأول من يونيو منافسات نصف النهائي للسيدات، فيما يقام نصف نهائي الرجال يوم 2 يونيو، ويشهد يوم 3 يونيو نهائي السيدات والرجال، وتختتم البطولة يوم 4 يونيو بمنافسات التتابع المختلط.