البابا تواضروس يترأس قداس ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في المعادي

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، غداً الخميس، فعاليات احتفالية ذكرى مجيء العائلة المقدسة إلى أرض مصر ذلك بدءًا من الساعة السادسة صباحاً، كنيسة العذراء بمنطقة المعادي

يتخلل الحفل عدة فقرات ويشارك في الفعاليات كوكبة من رموز الكنيسة واحبارها، وكل من نيافة الانبا دانيال اسقف المعادي،المعادي، و الأنبا يوليوس أسقف كنائس مصر القديمة، ونيافة الأنبا بيجول أسقف ةورئيس دير المحرق، وعدد من الأساقفة وكهنة الكنائس القبطية ورموز الإعلام والمجتمع المصري.

صلي البابا اليوم الأربعاء، احتفالية ذكرى مجئ المسبح مصر، الذي وهبها الله خصوصية فريدة وحباها بمجئ السيد المسيح والعذراء مريم أرض الكنانة ومباركتها في الكتاب المقدس "مبارك شعبي مصر".

وتشرفت مصر بزيارة العائلة المقدسة إلى أرضها بدءًا من الفرما في العريش وتل بستا والدلتا والقاهرة ومصر القديمة والمعادي وصولًا إلى أرض الصعيد واستقرارها بدير المحرق 6 أشهر وعدة أيام، في رحلة مرت على 25 محطة تقدست كل منها بأيام مكوث يسوع المسيح الطفل وأمة البتول السيدة مريم العذراء والقديس يوسف البار النجار إلى أكثر من 3 سنوات وعدة أشهر.

وتشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالًا بذكرى دخول العائلة المقدسة والذي أصبح عيدًا سنويًا في 1 يونيو، تشهد الكنائس احتفالًا واقامة القداسات الإلهية وإعادة تذكير الشعب المصري بمرور ومباركة نهر النيل بجريان المباركة إذ حملت هذه المياة العائلة المقدسة خلال تجولهم من المعادي إلى الصعيد في الذهاب والإياب.