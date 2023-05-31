علاء مبارك يستنكر ارتداء بعض الفنانين ملابس غير لائقة.. أنتم قدوة

وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، انتقادات لاذعة لبعض الفنانين، الذي يظهرون أمام جمهورهم، بملابس غريبة غريبة وغير مألوفة، لم يعتدها مجتمعاتنا.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،" بعض الفنانين المصريين لهم شعبية كبيرة ومحبوبين من قطاع كبير خاصة من الشباب، فنانين نحبهم نسمعهم نشاهد أعمالهم و نردد أغانيهم.

ملابس غير لائقة

وتابع علاء مبارك، في تغريدته " انتشرت فى الفترة الاخيرة ظاهرة غريبة وغير مألوفة وغير مفهومة لم نعتادها من قبل فى مجتمعاتنا وهى ارتداء بعضهم لملابس غير لائقة".

صباح الخير ، بعض الفنانين المصريين لهم شعبية كبيرة ومحبوبين من قطاع كبير خاصة من الشباب ، فنانين نحبهم نسمعهم نشاهد أعمالهم و نردد أغانيهم ، انتشرت فى الفترة الاخيرة ظاهرة غريبة وغير مألوفة وغير مفهومة لم نعتادها من قبل فى مجتمعاتنا وهى ارتداء بعضهم لملابس غير لائقة بالأضافة الى… — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 31, 2023

حلق في أذن المشاهير

وأردف نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، أن هناك فنانين يرتدون الحلق، متسائلا، ما الهدف وما الرسالة من ظهورهم بهذا المظهر؟

مظهر غير مقبول

وعلق علاء، على ملابس المشاهير الغريبة، الي يطلوا بها في الحفلات والمناسبات العامة، قائلًا، "الغريب و الغير لائق، هل هى موضة جديدة؟ أو صيحة نقلد فيها الغرب أن يرتدى الرجل الفنان ملابس شفافة "شبكية" وحلق ! مظهر غير مقبول و لا يصح فى مجتمعنا لن يزيد من شعبيتهم و نجاحهم.

تغريدة علاء مبارك

وأشار، إلى أنه قد يعلل بعضهم أنها حرية شخصية لكن مع كل الاحترام لفنهم.

قدوة الشباب

وحذرعلاء مبارك، من أن المشكلة و الخطورة والتى ربما لم ينتبهوا إليها هى مدى تأثيرهم على الشباب الذين يتفاعلون معهم و يتخذونهم قدوة لهم و قد يقوموا بتقليدهم.

ردود أفعال المتابعين

ولقى منشور علاء مبارك، تفاعلًا واسعًا على موقع الدوينات القصيرة تويتر، وعلق حساب يحمل اسم ناصر بشير، "للاسف الفن تحول من رساله الي سلعة رخيصة نجوم كتير للاسف تحولوا لمجرد بوتيكات عرض للهدوم والافكار الغريبة انا شايف ان مصر بتعيش أسوء عصر فني وثقافي ليها ربنا ينجينا والله.

وكتب حساب يحمل اسم الدكتور جلال فروي،" كلامك صحيح، يحتاج مجتمعنا العربي إلى التنوير الصحيح وليس الخداع، الفن اذا كان جميلا، لن يحتاج فيه الفنان إلى تغيير ملابسه وعاداته، وأرجع حساب يدعى محم، " اعتقد حب التقليد "الاعمى" هو ما يدفعهم لارتداء هذه النوعيه من الملابس.

أحمد سعد بملابس نسائية

انتشرت صور للمطرب أحمد سعد ، في حفله الأخير بالمملكة العربية السعودية، وكان يرتدي قمص من الـ "شبك"، وحلق في أذنه، وتسببت إطلالة أحد سعد في إثارة جدل واسع، بعد ارتدائه لحلق وتيشيرت "شبكة" وبدلة كات باللون الأسود.

الفنان أحمد سعد

تعليق أحمد سعد

وتعرض أحمد سعد لانتقادات شديدة بسبب ملابسه، ودفعته للتعليق على ذلك، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فقال: "اختياراتي مدمرة حياتي..."