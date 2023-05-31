مدرب اشبيليه: مورينيو كالثعلب لكننا سنفوز بالكأس

تحدث المدرب رامون رودريجز مونشي المدير العام الرياضي لفريق إشبيلية الإسباني، عن جوزية مورينيو ومواجهة روما في نهائي الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023.

من المقرر أن تقام مباراة روما واشبيليه مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد بوشكاش ارينا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في نهائي الدوري الأوروبي.

تصريحات مونشي عن نهائي الدوري الأوروبي

وقال مونشي مدرب اشبيليه أن مواجهة مورينيو ستكون صعبة للغاية في نهائي الدوري الأوروبي، فهو يتصرف كالثعلب العجوز، لكننا سنحقق الفوز والتتويج بالكأس علي حسابه.

وأكد مونشي أن إشبيلية هو المرشح الأوفر حظا للفوز بالكأس اليوم على حساب روما بقيادة مورينيو، ويرجع السبب في ذلك إلى ان مدرب الفريق الإيطالي يرغب في ابعاد الضغط على فريقه، وتابع أننا سنبذل قصارى جهدنا للتتويج بالكأس مساء اليوم، في محاولة التتويج بالبطولة السابعة.

أضف مونشي أن الفريق سيكون في وضع جيد اليوم ضد روما "مورينيو" بعد موسم معقد في الليجا الإسبانية، ومستعدين للدفاع عن القب حتى اللحظة الأخيره والتتويج بالكأس.

وحذر مونشي من خطورة روما تحت قيادة جوزية مورينيو، وقال إنه فريق له تعثرات قليلة، مشيرا إلى ضرورة ألا يرتكب إشبيلية، أخطاء أمام روما.