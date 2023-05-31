طلب صادم من ياسمين عبدالعزيز لـ العوضي بعد تناوله كبدة نية

أحمد العوضي، مازح الفنان جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال صورة جديدة ظهر بها يتناول كبدة نية بدمها.

وظهر أحمد العوضي، في الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من كواليس تصوير حلقته الجديدة في برنامج “صاحبة السعادة”، والتي مقرر أن تعرض خلال الأيام المقبلة.

أحمد العوضي

ومن جانبها، ردت زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز على الصورة التي ظهر “العوضي” خلالها يتناول كبدة نية بدمها، وكتبت:" ايه ده ؟؟ طلقني"، وتفاعل الجمهور معها بالضحك على تعليقها الخاص بالصورة.

العوضي

ويحل الفنان أحمد العوضي، ضيفًا على الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، قريبًا، في برنامجها “صاحبة السعادة”، والذي يذاع على شاشة Dmc، إذ مقرر أن يكشف الفنان العديد من الأسرار الفنية والشخصية، إضافة إلى أعماله المقبلة وكواليس تعاونه مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز في مسلسل “ضرب نار”، الذي عرض ضمن ماراثون رمضان الماضي 2023.

تفاصيل مسلسل "ضرب نار"

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابًا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

ياسمين عبدالعزيز والعوضي

تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفا على بعضهما بعضًا ويحدث تقارب ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

أبطال مسلسل ضرب نار:

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين.

نبذة عن أحمد العوضي:

ممثل مصري، ولد وتربى ونشأ في حي عين شمس، تخرج في كلية التجارة بجامعة حلوان في عام 2006.

العوضي

اكتشفه الفنان (نور الشريف) وقدمه ضمن مجموعة من الوجوه الجديدة في مسلسل (ماتخافوش) 2009، (الدالي ج3) 2011، كما شارك في مسلسلات (ميراث الريح) 2013، و(السبع وصايا) 2014.