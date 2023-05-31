ديشامب يكشف سبب غياب لاكازيت عن قائمة منتخب فرنسا

أعلن ديدية ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قائمة الديوك التي ستدخل معسكر يونيو المقبل، والذي يتخلله مواجهتين وديتين، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا "يورو" 2024 ، والتي شهدت غياب اللاعب الكسندر لاكازيت عن القائمة.

حدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مواجهتين منتخب جبل طارق واليونان والتي ستكون في أيام 16 ويوم 19 من شهر يونيو المقبل، وشهدت قائمة المنتخب الفرنسي غياب اللاعب الكسندر لاكازيت عن القائمة، مع عودة عدد من عناصر المنتخب المصابة.

سبب غياب لاكازيت عن قائمة منتخب فرنسا

وكشف المدرب ديدييه ديشامب عن سبب غياب اللاعب الكسندر لاكازيت عن قائمة منتخب فرنسا، وقال أن الديوك يمتلك الكثير من العناصر في مركز الهجوم، ولا يمكنه استدعاء ثلاثة لاعبين في الخط الأمامي بنفس المهام.

وشهدت قائمة منتخب فرنسا عودة الثنائي عثمان ديمبلي وكريستوفر نكونكو بعد غيابهما عن أخر معسكر للديوك الفرنسية والذي كان في مارس الماضي بسبب الإصابة، وشهدت القائمة عودة الظهير الأيسر فيرلان ميندي، نجم ريال مدريد الإسباني بعد غياب طويل.

قائمة منتخب فرنسا لمعسكر يونيو

وفي غياب لاكازيت عن قائمة الديوك الفرنسية شهدت القائمة وجود كل من:-

في حراس المرمى: ألفونس أريولا ومايك مينان وبريس سامبا.

في خط الدفاع: أكسل ديساسي وويسلي فوفانا وثيو هيرنانديز وإبراهيما كوناتي وجول كوندي وفيرلاند ميندي وبنجامين بافارد ودايوت أوبيكانو.

في خط الوسط: إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني ويوسف فوفانا وأدريان رابيو وأنطوان جريزمان.

في خط الهجوم: كينجسلي كومان وعثمان ديمبيلي وأوليفييه جيرو وماركوس تورام وراندال كولو مواني وكيليان مبابي وكريستوفر نكونكو.

4 دول تطلب استضافة نهائي الأمم الأوروبية 2023

و في نفس السياق طلبت 4 دول استضافة مباريات نصف نهائي ونهائي بطولة ​دوري الأمم الأوروبية​ ، و هي بلجيكا و هولندا وبولندا و ويلز رغبتها في احتضان لقاءات المربع الذهبي .

و كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن عن الموعد النهائي لتقديم طلبات استضافة نهائي دوري الأمم الأوروبية وهو يوم 5 أكتوبر المقبل.

و جدير بالذكر أن منتخب فرنسا كان قد احرز لقب النسخة الأخيرة من البطولة التي اقيمت في إيطاليا العام الماضي بعد الفوز عبى إسبانيا في المباراة النهائية .