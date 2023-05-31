الزراعة تشجيع المزارعين علي توريد الاقماح للشون والصوامع الحكومية

عقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتورة أمل إسماعيل مدير مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، اجتماعا ومسئولي الإدارات الزراعية والإصلاح الزراعي بالمحافظة، بحضور المهندس مختار علام مدير مديريه الإصلاح الزراعي ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، وصلاح أبو جناح مسؤل استصلاح الأراضي بالمحافظة، لبحث موقف عمليات التوريد والتيسير على المزارعين، وتذليل كافه العقبات التي تواجههم.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات المرور والمتابعة لعمليات توريد محصول القمح بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد.

وأكد صالح على توجيهات وزير الزراعة، بالعمل على تشجيع المزارعين، علي توريد الأقماح للشون والصوامع الحكومية، والتنسيق الكامل بين مسئولي وزارتي الزراعة والتموين، في هذا الشأن، كذلك الوحدات المحلية، والتأكيد على الجهود التي بذلتها الدولة لدعم المزارعين، وتحديد سعر الاردب 1500 جنيه متخطيا بذلك السعر العالمي، حيث تشتري الدولة القمح من المزارعين باعلي الاسعار لتقدمه بعد ذلك للمواطنين في صوره رغيف خبز مدعم، الامر الذي يتطلب من الجميع التكاتف وتضافر الجهود.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة أمل إسماعيل مدير مديرية الزراعة، أنه تم تشكيل لجنه بالمديرية والإدارات الزراعية والجمعيات لمتابعة وحث المزارعين علي توريد كميات الاقماح المخزنه لديهم.

وفي سياق متصل، استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مستشار وزير الزراعة، ومدير مديرية الزراعة بالمحافظة، وبحث معهما العقبات التي تواجه المزارعين وتحد من الكميات الموردة من القمح.

مسأله توريد الاقماح امن قومي

واكد محافظ سوهاج ان مسأله توريد الاقماح امن قومي موضحا اتخاذه كافه الاجراءات والتدابير التي من شأنها زياده نسب توريد القمح بنقاط الاستلام، كذلك التشديد على التعاون الكامل بين التموين والزراعه بتذليل كافه الصعاب التي تواجه المزارعين.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أعلن عن توريد 147 ألفا و101 طن من القمح داخل 22 موقعا تخزينيا بمراكز ومدن المحافظة، حيث تم اليوم استقبال 693.9 طن من البنك الزراعي و437.1 طن من شركة المطاحن إلى جانب 93.5 طن من الشركة المصرية القابضة بإجمالي 1224.6 طن على مدار اليوم.

وأشار محافظ الغربية إلى انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكافة مواقع التخزين بالمحافظة والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2023 وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الدولة والتي تسعى لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي.