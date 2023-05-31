الحبس عامين لمتهم بحيازة هيروين وحشيش وسلاح بالشرقية

وغرامة 10 آلاف جنيهًا..

قررت محكمة الجنايات بالزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد مهدي وأمير أحمد ذكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، بمعاقبة متهمًا بالحبس عامين مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار وسلاح ناري وذخير للدفاع عن تجارته الغير مشروعة بنطاق دائرة مركز كفر صقر.

تعود وقائع القضية رقم 1800 لسنة 2023 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 75 لسنة 2023 كلي شمال الشرقية، حينما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "حسانين ب. ال. ح” إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة الجنايات بالزقازيق، لاتهامه بأنه في يوم 6 فبراير الماضي، وبدائرة مركز كفر صقر، قد أحرز بقصد الإتجار مخدرالهيروين والحشيش، وسلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وتم ضبط المتهم نفاذًا لإذن النيابة العامة، فيما تبين حيازته 16 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 50 جرامًا، وقطعة من مخدر الحشيش وزنت 20 جرامًا، وسلاح ناري “فرد خرطوش” وطلقة لذات العيار، وذلك بقصد الاتجار في المخدرات والدفاع بالسلاح الناري عن تجارته الغير مشروعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات بالزقازيق، التي أصدرت حكمها.