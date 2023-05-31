مخاطر الذكاء الاصطناعي في المستقبل (شاهد)

يعتبر الذكاء الاصطناعي من أكثر التطورات التكنولوجية إثارة للجدل في العصر الحديث، فهو يمثل تقدمًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا ويوفر فرصًا جديدة في العديد من المجالات، ولكنه في الوقت نفسه يشكل مخاطر كبيرة على المجتمع في حالة استخدامه بشكل غير مسؤول.

وترصد بوابة الوفد بعض المخاطر الرئيسية للذكاء الاصطناعي، فيما يأتي:

1- البطالة: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي إلى تغييرات كبيرة في سوق العمل، حيث يمكن للآلات أن تحل محل بعض الوظائف التي كانت تقوم العمال في السابق، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة في بعض الصناعات، وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة الاجتماعية.

2- خطر الخلل الفني: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتسبب في الخلل الفني في حالة عدم برمجته بشكل صحيح أو استخدامه بشكل غير مسؤول، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث أخطاء خطيرة في بعض الصناعات مثل الطيران والطب.

3- تهديد الخصوصية: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتسبب في تهديد الخصوصية، حيث يمكن للآلات أن تجمع وتحل وتخزن كميات كبيرة من البيانات الشخصية، مما يمكن أن يؤدي إلى انتهاك خصوصية المستخدمين واستخدام بياناتهم بشكل غير مشروعمن الصعب، ويصبح من الصعب التحكم في البيانات التي يتم جمعها وتحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

4- التمييز وعدم المساواة: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتسبب في التمييز وعدم المساواة، حيث يمكن للآلات أن تتبع أنماط تمييزية وتفضيلات معينة في اتخاذ القرارات، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والعدالة في المجتمع.

تهديد الأمن السيبراني

5- الأمن السيبراني: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتسبب في تهديد الأمن السيبراني، حيث يمكن للمتسللين استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واختراق الأنظمة الحاسوبية وسرقة المعلومات الحساسة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تعريض الشركات والأفراد لخطر الاختراق وسرقة البيانات.

6- الأخلاقيات: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتسبب في مشكلات أخلاقية، حيث يمكن للآلات أن تتخذ قرارات مهمة بشأن الحياة البشرية، مثل القرارات الطبية والقرارات المالية والقراراتالأمنية، وهذا يتطلب إجراءات صارمة لضمان أن تتم هذه القرارات بشكل مسؤول ومنصف وفي مصلحة المجتمع بشكل عام.

7- التحكم البشري: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي إلى فقدان التحكم البشري على بعض العمليات الحاسوبية، حيث يمكن للآلات أن تتعلم وتتطور بشكل مستقل وتتخذ القرارات بشكل آلي دون إشراك الإنسان، وهذا يؤدي إلى فقدان السيطرة على بعض العمليات وزيادة المخاطر في بعض الصناعات.