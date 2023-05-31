مركز تدريب الشرقية: تنفيذ 3 دورات تدريبية لـ 157 متدربًا

خلال شهر مايو الجاري..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الحيوي والمهم لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الاحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية وكذلك تخريج مدربين طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أوضح ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالشرقية، أن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الآلى والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة) ويمنح دورات “التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي”، مشيراً إلى أن المركز خلال شهر مايو الجاري قام بتنفيذ ٣ دورات تدريبية لعدد ١٥٧ متدربا كالآتي:

وعقد دورات التأهيل على برامج ICDL شملت (Win- Word- Excel- Net- P:P- Cyber)

اختبارات ICDL استفاد منها ١٠٥متدربات.

عقد دورة عن برنامج إعداد القادة استفاد منها ١٧ متدربا.

عقد دورة عن التفكير التصميمي ودعم اتخاذ القرار استفاد منها ٣٥ متدربا.

وأضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز قام باستضافة لجنة النظر في تظلمات التصالح( الاجتماع الأول - الاجتماع الثاني ) استفاد منها ٥٣ متدربا.

يذكر أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي والمتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.