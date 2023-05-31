لقاء موسع مع رؤساء الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج

عقد فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأربعاء، الموافق 31 من شهر مايو 2023م، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان المنطقة، لقاءً موسعا مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2022/2023م ومساعديهم، بحضورالدكتور أحمد مكي، مدير عام العلوم العربية والشرعية، وشومان محمد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، لمناقشة التفاصيل والتعليمات النهائية لبدء الامتحانات السبت القادم.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، خلال اللقاء الذي تم بحضور الدكتور علي قدري، مدير إدارة الإمتحانات، وشعبان جابر، إدارة الامتحانات، أهمية دور أمن اللجان في تنظيم حركة الطلاب، والكشف عن وسائل الغش، كما دعا فضيلته رؤساء اللجان لفرض الانضباط فيما يخص حضور وانصراف جميع العاملين لديهم، والتعاون مع لجان المتابعة من المنطقة أو قطاع المعاهد الأزهرية .



والقى الدكتور أحمد حمادي الضوء على الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس اللجنة، مشيراً إلى أن المنطقة تقف بجانب رؤساء اللجان، في توفير كل الاحتياجات اللازمة لهم من دعم بالأعضاء أو المساعدين حال الحاجة لذلك، كما قام فضيلته بالرد على استفسارات الحضور.



وأكد رئيس الإدارة المركزية أهمية الدور الملقى على عاتق رؤساء اللجان في نجاح الامتحانات وخروجها بالصورة المناسبة، لافتاً النظر إلى أن دور رؤساء اللجان ومساعديهم والأعضاء يأتي في المقام الأول قبل أي شيءآخر، متمنيًا في نهاية حديثه لهم التوفيق والسداد.