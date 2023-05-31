تعليم دشنا تكرم الفائزين فى مسابقة الأخصائي المثالي لرياض الأطفال

شهدت وفاء رشاد خلف الله مدير عام إدارة دشنا التعليمية جنوب محافظة قنا، حفلاً لتكريم الفائزين بمسابقة الأخصائي المثالي لرياض الأطفال بالإدارة بدشنا تحت إشراف التربية الاجتماعية .

جاء ذلك بحضور السيد سراج أمدح وكيل الإدارة والسيد احمد حلمى مدير التعليم الثانوي والسيد حمدي الهجين رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية والسيد محمد سيد وكيل القسم والسيدة ماجدة ظريف.

وسلمت السيدة وفاء رشاد خلف الله الفائزين بالمسابقة شهادات التقدير والهدايا تعبيرا عن تقديرها لهم متمنية لهم التوفيق فى كل المسابقات وفاز بالمركز الأول بالمسابقة مروه عبداللاه عمر بمدرسة العبور الابتدائية وأمينة عباس حسن بمدرسة صلاح الدين الابتدائية، وفاز بالمركز الثاني هبه عبد الرحيم محمد بمدرسة العبور الابتدائية ولطيفه عبد العظيم أحمد مدرسة أم كلثوم الابتدائية بابومناع وأسماء قناوي احمد مدرسة ابومناع بحري الحديثة الابتدائية .

وتكونت لجنة التقييم من ماجدة ظريف تاوضروس رئيس قسم التربية الاجتماعية لرياض الأطفال ومحمد أحمد عمر وممدوح عبد المنعم محمد وتم تكريمهم فى الاحتفال من جانب السيدة وفاء رشاد مدير عام إدارة دشنا التعليمية، كما كرمت هيئة مكتب التربية الاجتماعية السيد حمدي الهجين رئيس القسم ومحمد سيد على وكيل القسم ومحمود محمد الأمين مسئول الاتحاد والحسن معروف عبد الجليل عضو فنى ووفاء عبد الرحيم أحمد إدارية وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية فى نهاية الحفل .