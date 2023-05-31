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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مارسيال يغيب عن اليونايتد  في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مارسيال
مارسيال

تأكد غياب  أنطوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد عن لقاء مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

 وأعلن نادي مانشستر يونايتد مساء اليوم الثلاثاء، أن  مهاجمه أنطوني مارسيال سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة.
وتعرض المهاجم الفرنسي لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ خلال الفوز 2-1 على فولهام في ختام الدوري الإنجليزي يوم الأحد حيث حصد الفريق المركز الثالث.
وأضاف يونايتد في بيان "الكشف أثبت إصابة اللاعب البالغ عمره 27 عاما بتمزق عضلي وغيابه عن المواجهة في ويمبلي".
ونال يونايتد لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في فبراير الماضي، وسيواجه سيتي في نهائي كأس الاتحاد يوم السبت.

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