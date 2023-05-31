إنجي خوري تطلب الزواج من أدهم نابلسي ومصروف لجنينهما

استمرت المطربة السورية إنجي خوري بالادعاءات على المطرب المعتزل أدهم نابلسي، لتتصدر محركات البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها عبر الحالة الخاصة بها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتتهمه بحملها منه، مما أثارت دهشة وحيرة واسعة بين الجمهور.

أدهم نابلسي وإنجي خوري

إنجي خوري تتهم أدهم نابلسي بحملها منه:

قامت إنجي خوري بنشر الأشعة التلفزيونية للجنين، ومتهمة أدهم نابلسي بأنه والد الجنين، كما نشرت صورة لأدهم معلقة: "بحبك لو شو ما عملت فينا يس حرام عليك كرمل ابنا محمد ما تتركني بل شوريع العالم تتمسخر علينا حرام مو زنبي ابنا محمد يا أبو محمد أدهم نابلسي بحبك".

في منشور آخر وبعد تعرضها للهجوم من جمهور أدهم نابلسي كتبت إنجي: "لك افهموا والقرآن الكريم وحياة ابنا محمد أنور مو اتهام إن شاء الله بتشوه و بموت أنا وكل علاتي إذا عم كذاب لك خاف الله ليك العالم شو عم تحكي أنا شرفك أم ابنك محمد خاف الله بكفي أدهم نابلسي".

إنجي خوري تطلب مصروف من أدهم نابلسي لجنينهما:

تابعت: "بس بعتلي مصروف مصروف حرام عليك خاف الله"، ولم تكتفِ بذلك فقامت بنشر عددٍ من الصور بطريقة الفوتوشوب التي تجمعها بأدهم نابسلي وبدأت في إرسال رسائل الغزل، كما هاجمت البعض من رواد السوشيال ميديا بإرسال صورة قديمة لها على البحر وهو ما رفضته قائلاً: "اعملو معروف شيلو صوري الماضي مات أنا محجبة نابلسي هيك قالي أنو يلي بلا حجاب كفر أمام الجميع".

وكان آخر ما نشرته إنجي هو فيديو لبكائها على أحد الأغاني وعلقت: "اشتقتلك يا نابلسي اشتقت تغني لي متل ما كنت تعملي بالبيت وتقلي الغنية مش حرام بالبيت".

حتى أن أحد المعجبين أرسل لها صورة لدبلة زواجه معلقاً: "تتزوجيني؟"، لترد عليه قائلة: "نفس هي كان ملبسني".

إنجي خوري تطلب الزواج من أدهم نابلسي ليدخل الجنة:

من قبلها أثارت إنجي خوري، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طلبها الزواج من المطرب المعتزل أدهم نابلسي، وإعلانها أنها ستعتزل الغناء وترتدي الحجاب إذا وافق على الزواج منها، في فيديو لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، قائلة: "إذا أدهم نابلسي تزوجني بلبس حجاب وأصلي وأتوب، وما بدي التليفون حتى، يؤبرني ما أجمله، بيقولوا إذا الشيخ تزوج واحدة لبسها مفتوح يدخل الجنة، ما بدك تدخل الجنة.. أدهم تقبل تتزوجني".