الحوار الوطني.. ممثل وزارة التخطيط: "تطالب بتطوير التعليم التقني والفني ووضع إطار تنفيذي"

أكدت حنان نظير ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية دور المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب فى التنسيق بين كل السياسات والمبادرات الخاصة بالتربية والتعليم ومتابعة التنفيذ لضمان الاستدامة.

أضافت ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركتها في جلسة مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب المحال من الحكومة المصرية للحوار الوطني قائلة: "ينقصنا التنسيق ومتابعة التنفيذ ووجود هذا الكيان يحقق ذلك".

لفتت إلى أن الوزارة بمشروع القانون الذي يأتي استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أهمية التنسيق بين الأدوار المنوطة بالمجلس وغيره ووجود الكيان أيَّا كان شكله ومسماه، مؤكدة أهمية الأخذ بعين الاعتبار الكيانات الموجودة بالفعل وما تقوم به والمقارنة بينها وبين دور المجلس المقرر إنشاؤه وفقًا للقانون".

أشارت أيضًا إلى وجود برنامج لمتابعة الإصلاحات الهيكلية بوزارة التخطيط، خصوصًا تلك المتعلقة بالتربية والتعليم ومتابعة التنفيذ، ويضع على أولوياته من خلال رفع كفاءة ومنظومة سوق العمل وأهدافه تتشابه مع أهداف المجلس.

طالبت بأهمية تطوير التعليم التقني والفني ووضع إطار تنفيذي لذلك، سواء من جهة الوزراء أو القطاع الخاص، وتفعيل دور القطاع الخاص بوضع منظومة التأهيل.