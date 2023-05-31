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الأربعاء 31 مايو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

المسحل

المسحل يكشف المرشحين لتدريب السعودية وتعليقه على أنباء انتقال ميسي للهلال

المسحل رئيس الاتحاد
المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

تحدث ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء عن المدرب الجديد للأخضر بعد رحيل الفرنسي هيرفي رينارد لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وأكد المسحل أن المدرب الجديد لمنتخب السعودية، أنه سيكون أوروبيا نافيا ان الإسباني لويس إنريكي ضمن الخيارات المطروحة لهم.

واستقال رينارد من منصبه كمدير فني لمنتخب السعودية في شهر مارس الماضي، من أجل تولي تدريب منتخب فرنسا للسيدات في كأس العالم بأستراليا ونيوزيلندا لهذا العام، مؤكدًا أن الاتحاد السعودي لا يتعجل تعيين المدير الفني الجديد.

وتابع رئيس الاتحاد السعودي، أنهم وضعوا عدة معايير لاختيار مدرب المنتخب الأول، من ضمنها أن يكون له باع في عالم الكرة المستديرة، وبصمة في أي محطة تدريبية له، بالإضافة أن يكون فكره الكروي مناسب مع الكرة السعودية، ولديه طموحات لتحقيق الإنجازات.

وواصل المسحل، أن لديهم 3 خيارات، ووصل مع أثنين منهم إلى المراحل النهائية من التفاوض ممن ينتمون للمدرسة الأوروبية.

وتابع رئيس الاتحاد السعودي، بشأن استضافة مونديال 2030، أنه لا يوجد حتى الأن شئ رسمي، لكنهم ينتظرون اللوائح التي ستصدر بشأن شروط التقدم، مؤكدًا أن استضافة أي بطولة عالمية حق مشروع.

وأضاف المسحل، أن لديهم الطموح بالطبع لاستضافة أكبر البطولات العالمية، بعد حصولهم على استضافة كأس آسيا 2027، والمنافسة على كأس آسيا للسيدات 2026، وكأس العالم للأندية في شهر ديسمبر المقبل.
 

رحيل ميسي للدوري السعودي
 

وتحدث المسحل حول رغبته في مشاهدة ليونيل ميسي في الدوري السعودي للمحترفين، أكد أنه يتمنى رؤية النجم الأرجنتيني في الدوري السعودي، للاستمرار في القفزة النوعية بالدوري، بعد التعاقد مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو لاعب النصر الحالي.
 

 وتنتظر جماهير الكرة السعودية معرفة المدرب الجديد للأخضر قبل خوض منافسات بطولة كأس آسيا 2023 المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024.

 

ريناد يوجه رسالة مؤثرة لجماهير السعودية بعد رحيله عن الأخضر

 وجه الفرنسي هيرفي ريناد رسالة مؤثرة لجماهير السعودية بعدما اعتذر عن استكمال مهمته مع المنتخب السعودي.

وقال رينارد في تصريحات له عبر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي: "أود أن أشكر جميع الناس الذين دعموني خلال هذة الفترة الرائعة في السعودية".

وتابع، لم يكن من السهل اتخاذ مثل هذا القرار، لكن أود أن أشكر الحكومة ووزارة الرياضة، وبالتأكيد شكر خاص للسيد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لقد كان تعاونًا رائعًا وأيضًا مع الأمين العام إبراهيم القاسم، لقد أمضينا وقتًا رائعًا معًا.
 

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موعد إعلان مدرب المنتخب السعودي الجديد

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عرض خيالي لمورينيو لتدريب المنتخب السعودي


 

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