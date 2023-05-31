الحوار الوطني.. خلف الزناتي يطالب بتمثيل نقابة المعلمين في المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

طالب خلف الزناتي نقيب المعلمين، بالانضمام للمجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب قوة اجتماعية حتى لا يتحول المجلس لمجلس وزاري مصغر، وكذلك تمثيل نقابة المعلمين في المجلس ويكون انعقاد المجلس جلسة كل شهرين بدل ثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية.

ولفت إلى ضرورة ربط مخرجات التعليم بخطط التنمية وإضافة البحث العلمي في مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه يجب أن ينضم لمهام المجلس على اتخاذ ما يلزم للإصلاح السلوكي للقائمين على العملية التعليمية والحفاظ على الهوية المصرية.

واقترح نقيب المعلمين أن يتضمن مشروع القانون تحديد آلية ملزمة للوزراء لتنفيذ الاستراتيجيات التي يتم وضعها.