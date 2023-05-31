اعتقال 5 مراهقين اعتدوا بالضرب على عناصر من مشاة البحرية

ألقت الشرطة الأمريكية، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، القبض على 5 مراهقين على علاقة بالاعتداء على 3 عناصر من مشاة البحرية، خلال احتفالات أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى.

اتهامات جنائية بالاعتداء بسلاح مميت

وقالت إدارة شرطة مقاطعة أورانج، إن المشتبه بهم يواجهون اتهامات جنائية بالاعتداء بسلاح مميت، متابعا أن المعتقلين 3 شبان وفتاة، ورفضت الإفصاح عن أسمائهم كونهم تحت السن القانوني.

وقالت الإدارة إن الإشكال الذي تم تسجيل جزء منه في مقطع فيديو تم تصويره بالهاتف المحمول ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، اندلع ليلة الجمعة في سان كليمنتي بيير، وهي وجهة ساحلية شهيرة على بعد 60 ميلا تقريبا جنوب لوس أنجلوس.

وأفادت بأن أفراد الطوارئ قدموا المساعدة الطبية لاثنين من مشاة البحرية رفضا نقلهما إلى المستشفى، وعثر المحققون في وقت لاحق على جندي ثالث من مشاة البحرية تعرض للاعتداء.

وقال اثنان من الضحايا الثلاثة، اللذان عرفا عن أنفسهما بأنهما من مشاة البحرية، إنهما كانا يسيران على طول الرصيف عندما واجهتهما مجموعة من المراهقين.

وقال رقيب قسم شرطة مقاطعة أورانج، فرانك جونزاليس: "يعتبر هذا هجوما بسلاح مميت بسبب عدد المشتبه بهم الذين نحقق معهم"، مشيرا إلى أن "الأسلحة التي تم استخدامها كانت أقدامهم لضرب هؤلاء الضحايا الذين كانوا على الأرض".

وأضاف: "بغض النظر عما إذا كان الضحايا يختارون الملاحقة القضائية أو يختارون الرعاية الطبية، فإننا سنحقق في هذا الأمر على أكمل وجه ونحاول تحديد هويات كافة المشتبه بهم".

جاء ذلك في تقرير عبر روسيا اليوم.