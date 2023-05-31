بالأسماء.. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء

أوضح محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن عدد الذين تقدموا للتعليم العام 2868 حضر 2769 غائب 99 ،ناجح 2257 بنسبة نجاح 81.50 %، والتعليم الرسمي لغات تقدم 272 حضر منهم 271 غاب منهم طالب واحد،ونسبة نجاح 257 نسبة النجاح 94.84%، خاص لغات 140 متقدمًا 139 حاضر 1 غياب،وناجح 135 بنسبة نجاح 97.13 %، التعليم الدولي تقدم 20 حضر 20 نجح 17 نسبة النجاح 85% منازل متقدم 50 حضر 40 غايب 10 ناجح 19 نسبة النجاح 47.50 % .بإجمالي متوسط نسبة نجاح 81.51 %.

وجاء ترتيب العشرة الاوائل على مستوى المحافظة:

عمر خالد سالم حسن فرحان المركز الأول بمجموع 278.50 درجة مدرسه الشهيد إبراهيم الرفاعي إدارة طور سيناء التعليمية.

الثانى بسنت باسم مصطفى عبدالرحمن المركز الثاني بمجموع 278 درجة بمدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات إدارة رأس سدر التعليمية.

سما طلال محمد عواد محمد المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة مدرسة بلال بن رباح الإعدادية إدارة نويبع التعليمية.

جني مصطفى مصطفى السيد المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات إدارة رأس سدر التعليمية.

عمر حماد فؤاد موسى نصر الله المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي إدارة طور سيناء التعليمية.

هنا مرسي السيد عبدالمنعم السنباوى المركز الثالث بمجموع 277.50 درجة مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات إدارة رأس سدر التعليمية.

إيمان السيد نبوى جاد المركز الثالث مكرر مجموع 277.50 درجة بمدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات إدارة رأس سدر التعليمية.

زينة رزق صباح زايد مساعد المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50درجة بمدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية بنات إدارة طور سيناء التعليمية.

حسن ياسر عبدالوهاب السيد عطية المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50 درجة مدرسة الشهيد إبراهيم رفاعي إدارة طور سيناء التعليمية.

جولي حناوي سليمان المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50 درجة مدرسة شرم الشيخ للخدمات الخاصة إدارة شرم الشيخ التعليمية.

وجَّه محافظ جنوب سيناء، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنيًّا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج خلال المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.