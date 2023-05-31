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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

وفاة مبيض محارة إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

توفي مبيض محارة في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز سوهاج إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية أثناء عمله بالطابق الخامس بعمارة تحت الإنشاء وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج التعليمي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بورود إشارة من المستشفى التعليمي بوصول "بدران . ا . م . ع" 28 سنة مبيض محارة ويقيم دائرة مركز سوهاج جثة هامدة إدعاء سقوط من علو .

بالإنتقال والفحص وسؤال كل من :- شقيقه "محمد . ا . م . ع" 38 سنة عامل ويقيم بذات الناحية و"منصور . ا . ع . ع" 37 سنة سنة مقاول ويقيم بندر أخميم شاهد واقعة بأنه أثناء قيام المذكور بعمله أعلي سقالة خشبية بالطابق الخامس بعمارة " تحت الإنشاء " ملك "محمد . م . ع . ا" ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج دائرة القسم إختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .

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