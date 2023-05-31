متابعة مستمرة لانتظام عمليات توريد القمح بالمنوفية

صرَّح اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ ما يزيد عن 114 ألفًا و 162 طنًّا حتى الآن، وذلك منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، إذْ تم يوم الإثنين 29 مايو 2023 توريد أكثر من 6244 طنًّا، وتواصل مراكز ومدن المحافظة استقبال الأقماح من المزارعين حتى نهاية الموسم.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيًّا لتذليل العقبات كافة والوقوف على سير العمل بالصوامع؛ لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم، مناشدًا جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة، ومشددًّا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد لافتًا إلى تقديم التيسيرات للمزارعين كافة أثناء عملية التوريد.

فيما وجَّه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة للشون والصوامع كافة للتأكد من تسهيل الإجراءات كافة أثناء استلام القمح والتيسير على المزارعين، وكذا التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة.