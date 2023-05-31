"التعليم السعودية" تعلن التفاصيل الكاملة للتقويم الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التعليم اليوم الأربعاء التفاصيل الكاملة للتقويم الدراسي الجديد للعام 1445ھ وذلك للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني.



يشتمل التقويم على 3 فصول دراسية بإجمالى 38 أسبوعًا دراسيًا بواقع 180 يوماً دراسياً، و60 يوماً من الإجازات المتنوِّعة أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يوماً عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.



يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم 4 / 2 / 1445هـ الموافق 20 / 8 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024 م ويبدأ الفصل الدراسي الثالث الأحد 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م، وينتهي بنهاية دوام الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.



وقال بيان الوزارة أن عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والمدارس والمعاهد في جميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال، وكذلك بداية اختبارات الدور الثاني سيكون الأحد 26 / 1 / 1445هـ الموافق 13 / 8 / 2023م.



ويشتمل التقويم الدراسي الجديد على 10 إجازات متنوعة، منها 4 إجازاتٍ مطوَّلة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، إضافةّ إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.

ويمنح التقويم الدراسي للعام 1445ھ الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات مرونة التعديل وفق ضوابط محددة، كما تم تحديد بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 / 1447 هـ الأحد 14 / 2 / 1446هـ الموافق 18 / 8 / 2024م.