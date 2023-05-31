رصد مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالفيوم بقصد الإتجار، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة "له معلومات جنائية"، بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالشواشنة في الفيوم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية كائنة بدائرة مركز شرطة الشواشنة، وعثر بداخلها على (عدد من أدوات تصنيع الألعاب النارية - 42 كرتونة مختلفة الأحجام بداخلها عدد مليون وحدة ألعاب نارية مختلفة الأحجام)، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار والتربح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكن قطاع الأمن العام من ضبط سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، والمحكوم عليها فى 65 حكما "15 مستأنفا – 50 جزئيا" فى قضايا "تبديد" بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت (24 سنة و11 شهر)، حال ترددها على محل سكنها على فترات متباعدة خشية ضبطها، وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من ناحية أخرى، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي كمحاسب بإحدى الشركات وتحويل مبالغ مالية من حسابات الشركة محل عمله لحسابه البنكي.

وكشفت قوات الأمن قيام المتهم بتزوير مستندات الشركة وإثباته بها تحويل تلك المبالغ لصالح بعض مورديها "على خلاف الحقيقة"، ما مكنه من تجميع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية وتأسيس شركة وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 3 مليون جنيه تقريباً.

فيما في سياق آخر، توفى شاب في العقد الرابع من العمر، اليوم الأربعاء، دهسًا أسفل عجلات سيارة مسرعة في منطقة المقطم، ما أدى لإصابته بنزيف خارجي أودى بحياته.

مأمور قسم شرطة المقطم، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شاب دهسًا أثناء عبور الطريق بدائرة قسم الشرطة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث في المقطم، وبالفحص تبين العثور على شاب متوفى يدعى خالد السيد، في العقد الرابع من العمر، مصابا بكسور في مناطق متفرقة من الجسم ونزيف خارجي.