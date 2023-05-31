إعادة 3 ملايين و 364 ألف جنيه مستحقات لورثة 10 عمال مصريين بالسعودية

تلقت وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض في المملكة العربية السعودية، بشأن نجاح المكتب فى الحصول على مستحقات 10 عمال مصريين بالمملكة.

بلغت 408 آلاف و361 ريالًا سعوديًّا، بما يعادل 3 ملايين و 364 ألفاً و 80 جنيهًا مصريًّا تقريبًا، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض، وتم إرسال جميع المستحقات على حساب العاملين المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام ورعاية العمالة المصرية في المملكة والعمل على تحصيل مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقًا للقوانين وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

أكد الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العمال: ناصر .م .ف، إبراهيم. ش.ع، هيبة . م . ح، ورمضان.ع.أ، وأنور .ع، عبدالدايم . ح. م، الدسوقى . أ . م، محمد . أ . ح، أحمد . م . م، هلال. ح . م، وقد تم التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وإرسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين التابعين لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية، كما تم إخطارهم لاستلام المستحقات من بنك ناصر الاجتماعى بموجب إعلام الوراثة لكل حالة.

أفاد الملحق العمالي أن المكتب يقوم بمتابعة أحوال المصريين العاملين بالمملكة وحل مشكلاتهم، وإرسال التقارير للإدارة المختصة بالوزارة، كما يمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم 00966547022894 ، وإرسال الشكاوى والاستفسارات.