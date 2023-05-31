موعد انطلاق الدورة الـ 16 من المهرجان القومي للمسرح المصري (تفاصيل)

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة النجم محمد رياض عن موعد انعقاد دورته الـ 16 ؛ حيث تقرر أن تقام خلال الفترة من 27 يوليو وحتي 12 أغسطس المقبلين علي يقام حفلي الافتتاح والختام بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير .

حفل الافتتاح 27 يوليو والختام 12 أغسطس علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

في السياق ذاته أعلن النجم محمد رياض رئيس المهرجان، عن فتح باب المشاركة في الدورة الجديدة ، وذلك بدءًا من يوم 1 يونيو وحتى 30 من الشهر نفسه، وحددت إدارة المهرجان الشروط اللازمة للمشاركة فى مسابقات المهرجان المختلفة، والتي تقرر أن يكون التقدم إلكترونيًا فقط، وجاءت كالتالي هو:

أولا شروط مسابقة "العروض المسرحية"، وجاءت كالتالي: آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة هو 30 يونيو 2023، وتشمل المسابقة العروض المنتجة في الفترة ما بين 1 يوليو 2022 حتى 30 يونيو 2023، ويجب أن تكون العروض قد تم عرضها على الجمهور لمدة يومين على الأقل، وتقديم ما يثبت ذلك.

ومن الشروط أيضا: الفرق المشاركة تتحمّل نقل وتركيب الديكورات ومستلزمات العرض، ولا تتحمل إدارة المهرجان توفير قطع ديكور أو أثاث أو اكسسوار، تقبل الفرقة تقديم العرض في المسارح المتاحة لإدارة المهرجان، ولا يحق لها تحديد أو اختيار مسرح بعينه أو طلب تغيير المسرح بعد وضع الجدول وإخطار الفرقة، ويحق لإدارة المهرجان تحديد موعد العرض في التاريخ والمكان المناسبين داخل المدة المقرّرة لانعقاد المهرجان.

كذلك لا يحق للفرقة اختيار موعد محدد أو طلب التغيير بعد وضع الجدول، يمكن لإدارة المهرجان توفير أجهزة مؤثرات إضافية مثل الفيديو بروجكتور في حال طلبها في استمارة المشاركة، والعروض المنتجة باسم جهة ما والتي سبق عرضها في مهرجانات مثل مسابقة الجامعات لا يحق لها المشاركة ضمن فرع آخر كفرقة حرة مثلاً، بمعنى أن يكون العرض إنتاجاً أصيلاً للجهة المذكورة في استمارة المشاركة.

وترفق بالاستمارة بطاقة تقنية للديكور والإضاءة والصوت، كما يرفق رابط العرض بالاستمارة الإلكترونية، لتخضع لمشاهدة لجنة اختيار العروض، كما يرفق بعض الصور الفوتوغرافية عالية الجودة، ويرفق باستمارة المشاركة سيرة ذاتية لكل من المخرج والمؤلف.

وتتضمن الشروط أيضا: ضرورة الحصول على موافقة ترخيص من الرقابة على المصنفات الفنية للنص والعرض بتقديم نسخة ورقية وCD للعرض للرقابة في وقت مبكر للحصول على الترخيص وتقديمه مع استمارة التقدم للمسابقة، وذلك على مسؤولية الفرقة، كما يعتبر التوقيع بالموافقة على تلك الشروط جزءاً أساسياً من قبول الترشيح، ويحق للمهرجان تصوير العروض المسرحية المشارِكة وبثها تليفزيونيا (اختياريا) مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.

فتح باب المشاركة في المهرجان بداية من يوم 1 يونيو وحتي 30 من نفس الشهر

وفيما يخص مسابقة المقال النقدي التطبيقي فمن أهم شروطها: أن يكون المقال قد نُشر في الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 30 يونيو 2023 في إحدى الجرائد الورقية أو الإلكترونية وأن يتكون من 1500 إلى 2000 كلمة ويتم تحرير استمارة الاشتراك من الرابط المذكور أدناه، أما مسابقة الدراسة النظرية «البحثية»، فمن أهم شروطها: أن تتكون الدراسة بحد أدنى من 10000 كلمة، وألا تكون قد نُشرت من قبل، وألا يكون المتقدم قد نال عن هذه الدراسة أى درجة علمية أو ترقية أو فازت فى أى مسابقة من قبل، ويتم تحرير مسابقة الاشتراك من الرابط المذكور أدناه.

استمارة العروض المسرحية

https://forms.gle/qL49SxmSgPiCGEHUA

استمارة الدراسة النظرية

https://forms.gle/NT8HnytYLvNB2gww5



استمارة المقال النقدي

https://forms.gle/epD5WBaomqndi7XD6