اتوزن قبل ما تسافر.. شركة طيران نيوزيلندية تزن المسافرين قبل ركوب الطائرة

نشرته صحيفة npr الأمريكية صورة لراكب يقف على الميزان في مطار أوكلاند الدولي، إذ كشف الصحيفة أن تلك الخطة هي جزء من دراسة استقصائية لتوليد متوسط ​​الأوزان للأشخاص المسافرين على رحلات طيران نيوزيلندا.

وفي ظل رؤية جديدة لإحدى شركات الطيران التابعة لدولة نيوزلاندا، فإن قياس وزن الركاب قبل الصعود إلى الطائرة يُعد جزء من إجراءات السفر التي فرضتها الشركة، حيث تقول شركة الطيران، إن العملية تعتبر جزء من استطلاع لجمع معلومات من العالم الحقيقي.

وزن جميع العناصر لأسباب تتعلق بالسلامة:

وأضافت شركة الطيران "لأسباب تتعلق بالسلامة ، نحتاج إلى معرفة وزن جميع العناصر الموجودة على متن الطائرة"، وذكرت الشركة في رسالة إلى الإذاعة الوطنية العامة أن المسح تم بتكليف من هيئة الطيران المدني بالبلاد، حيث يتم تسجيل أوزان الركاب بشكل مجهول.

وأوضحت الشركة في رسالتها "نزن كل شيء على متن الطائرة - من البضائع إلى وجبات الطعام على متن الطائرة، إلى الأمتعة الموجودة في عنبر الطائرات، وذلك حتى يتمكن الطيارون من معرفة وزن الطائرة وتوازنها"، ويقول أليستر جيمس، أخصائي التحكم في الحمولة في شركة الطيران: "بالنسبة للعملاء وأكياس الطاقم والمقصورة، نستخدم متوسط ​​الأوزان، الذي نحصل عليه من إجراء هذا المسح".

وأكدت صحيفة npr الأمريكية على أنه يتم قياس الوزن قبل وصول الركاب إلى بوابة الصعود إلى الطائرة، حيث يمكن لأي شخص لا يرغب في المشاركة في الاستطلاع تخطيه ببساطة، فالهدف هو الحصول على قراءات من 10000 مسافر على الأقل، وقد تم وزن حقائب الركاب المحمولة أيضًا في المسح، وتقول شركة الطيران إنها تقوم به كل خمس سنوات، وبدأ المسح يوم الاحد وسيستمر حتى أوائل يوليو المقبل.

الوزن يؤثر على كل شيء:

وحسب أبحاث الطيران فإن الوزن يؤثر على كل شيء من معدل صعود الطائرة إلى ارتفاعها وسرعتها وقدرتها على المناورة، كما تلاحظ إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، ويمثل التحميل الزائد مصدر قلق كبير، خاصة في الرحلات الخارجية، وتقول إدارة الطيران الفيدرالية: "معظم الطائرات الحديثة مصممة بحيث أنه عندما تكون جميع المقاعد مشغولة، تكون مقصورة الأمتعة ممتلئة ، وجميع خزانات الوقود ممتلئة ، تكون الطائرة محملة بشكل كبير".

فيما تراجع شركة الخطوط الجوية الأمريكية السياسة التي فرضت حدًا للوزن على الكراسي المتحركة، وتقول إدارة الطيران الفيدرالية: "إذا كان النطاق الأقصى مطلوبًا ، فيجب ترك الركاب أو الأمتعة وراء الركب ، أو إذا كان يجب حمل الحد الأقصى للحمل ، فيجب تقليل النطاق الذي تمليه كمية الوقود على متن الطائرة".