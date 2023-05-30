وزير الكهرباء: التطوير المتواصل لشبكة الكهرباء ساهم بشكل كبير في تقليل حدة الانقطاعات

عرض الدكتور محمد شاكر وزر الكهرباء و الطاقة المتجددة، الجهود الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية لمُختلف المشروعات الاستراتيجية والتنموية،خلال لقائه بالدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس بالعاصمة الادارية .

و كذلك إنشاء المحطات والمُحولات، والتطوير المتواصل للشبكة القومية للكهرباء.

لافتاً إلى أن ذلك التطوير ساهم بشكل كبير فى تقليل حدة الانقطاعات لاسيما فى فصل الصيف، مع معالجة الأعطال بشكل سريع وفاعل.

كما تناول “ شاكر ” أبرز الخطوات التى تتم بملف جذب الاستثمارات في مجال الطاقة، ضمن توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في المشروعات، خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

حيث أشار إلى موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجارية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وكذا إنتاج الهيدروجين الأخضر، اتساقاً مع استراتيجية الدولة المصرية الرامية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية.