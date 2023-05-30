حبس المتهم بدهس أب وابنته بمساكن شيراتون

أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الأثنين، بحبس قائد سيارة لاتهامه بدهس طبيب وابنته ووفاتهما وحطم سيارتين ومحل تجاري، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي طبيب وابنته مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم بمساكن شيراتون المطار ، بعد أن دهستهما سيارة ملاكي مسرعه وتحطم سيارتين ومحل تجاري.



وكانت أجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغاً بمصرع مواطن ونجلته أسفل منزلهما بمساكن شيراتون المطار اثر حادث مروع، وانتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ وتبين مصرع طبيب ونجلته بعد ان دهستهما سيارة كانت تسير بسرعه كبيرة لتحطم سيارتين ملاكي ومحل تجاري .



تم ضبط قائد السيارة وتحرير محضر بالحادث وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث وباشرت التحقيق مع السائق.