موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023.. بشرى سارة

يبحث الكثيرون عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023، خاصة وأن المرتبات من المفترض صرفها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وزارة المالية أنها ستصرف لجميع العاملين في الدولة المرتبات، قبل عيد الأضحى بأسبوع واحد، أي أن صرف المرتبات سيكون تحديدا في يوم 18 يونيو 2023 المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

يبدأ صرف مرتبات شهر يونيو 2023 في يوم 18 يونيو، ويستمر حتى يوم 22 يونيو 2023 من الشهر المقبل، أما متأخرات مستحقات العاملين فهي بخلاف الرواتب، حيث تصرف في أيام 7 و8 و11 يونيو 2023

تصرف مرتبات شهر يونيو في يوم 18 في شهر يونيو للعاملين في الوزارات الأتية:

- وزارة الثقافة.

- وزارة شؤون مجلس النواب.

- وزارة الاتصالات.

- وزارة الآثار.

- وزارة البيئة.

- وزارة النقل.

- وزارة القوى العاملة.

- وزارة الأوقاف.

- وزارة الطيران المدني.

- وزارة الإنتاج الحربي.

- وزارة السياحة.

- وزارة البترول.

- وزارة الداخلية.

- وزارة الصحة.

- وزارة قطاع الأعمال العام.

- وزارة التضامن الاجتماعي.

- وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

- وزارة التموين.

- وزارة الإسكان.

- وزارة التجارة والصناعة.

صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين في المديريات

- مديريات الإسكان والمرافق.- مديريات التضامن الاجتماعي.

- مديريات التموين والتجارة الداخلية.

- مديريات القوى العاملة.

- مديريات الشؤون الصحية.

- مديريات الطرق والنقل.

صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين في الهيئات الحكومية

- تصرف مرتبات يونيو في يوم الاثنين 19 يونيو للهيئات الحكومية الأتية

- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي.

- الجهاز المركزي للمحاسبات.

- مجلس النواب.

- المجلس القومي لحقوق الإنسان.

- المجلس الأعلى للصحافة.

- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.

- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

- وبدأ من يوم 20 مايو حتى يوم 22 يونيو 2023، صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للعاملين في الهيئات الحكومية المستقلة والوزارات الأخرى في الأيام المحددة.