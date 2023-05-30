وزير الإسكان: مشروع تطوير التجلى الأعظم ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة والتراث

أكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة والتراث، وتعد المعايير البيئية، واشتراطات تطوير المناطق التراثية، هى الحاكمة فى تنفيذ أعمال التطوير، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

كما يتم استخدام خامات من البيئة المحيطة، (حجر كاترين)، وألوان المباني متوافقة مع الطبيعة الجبلية المحيطة، ويتم مراعاة اشتراطات وضوابط تطوير المناطق التراثية المعمول بها من قبل اليونسكو، وجميع تصميمات المبانى والمنشآت بمشروع التطوير، متوافقة مع البيئة.

أن التطوير يشمل رفع كفاءة العمران القائم بمدينة سانت كاترين، ويتم إشراك المجتمع المحلى فى عملية التطوير.