بطانية وراء مصرع طالبة من الطابق الرابع بإمبابة

بطانية تتسبب في مصرع طالبة ، لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي حتفها ، بعدما اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع جثة هامدة، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت البداية بتلقى مفتش مباحث إمبابة، إخطارًا من رئيس المباحث، يفيد تلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بحالة سقوط من علو ووجود حالة وفاة، على الفور تم تكليف رئيس المباحث بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع طالبة، 16 عامًا، اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع، لتلقى مصرعها في الحال، وذلك أثناء قيامها بوضع بطانية على منشر الغسيل وبسؤال الشهود أيدوا ما جاء في الفحص.

نقلت جثة الطالبة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل واقعة مصرع طفل بالوراق

فيما انهت دراجة بخارية حياة طفل بالوراق، لقى طفل حتفه ، اليوم الثلاثاء، أثناء عبوره الطريق بشارع كورنيش النيل بالوراق في محافظة الجيزة، تم نقل الجثمان إلي المستشفي وتوالت النيابة العامة التحقيق.

و بتلقى مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن الجيزة إخطارا من رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم ومتوفى بشارع النيل.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية، يقودها عامل، 18 سنة، اصطدم بطالب 10 سنوات، مصاب بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلي، وجرى نقله إلى المستشفى، وتوفي أثناء إسعافه.

تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

موظفة جهاز 15 مايو

وقد لقيت موظفة مصرعها اليوم ، من المصابين في حريق مبنى جهاز مدينة 15 مايو، وقد اندلع حريق هائل، امس الاثنين، داخل مبنى خدمي مكون من 5 طوابق بمدينة 15 مايو.

وقد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو مكون من 7 طوابق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل المبنى بالكامل، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتم فصل الكهرباء والغاز بمحيط المبنى المشتعل، وأمكن السيطرة على النيران وإخمادها، وتبين إصابة 23 شخصا خلال الحريق ونقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.