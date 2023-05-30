أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن مواعيد المتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022.

مواعيد المتخلفين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية

وذلك على النحو التالي:

يوم السبت الموافق 3-6-2023 الساعة 11 صباحًا لخريجي كلية الشرطة.

يوم الأحد الموافق 4-6-2023 الساعة 9 صباحًا لخريجي جامعات (القاهرة- عين شمس- حلوان- بنها- شبين الكوم- السادات- طنطا- المنصورة- بورسعيد- دمياط- أسوان - الإسكندرية)