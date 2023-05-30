مواعيد المتخلفين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية
أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن مواعيد المتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022.
مواعيد المتخلفين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية
وذلك على النحو التالي:
- يوم السبت الموافق 3-6-2023 الساعة 11 صباحًا لخريجي كلية الشرطة.
- يوم الأحد الموافق 4-6-2023 الساعة 9 صباحًا لخريجي جامعات (القاهرة- عين شمس- حلوان- بنها- شبين الكوم- السادات- طنطا- المنصورة- بورسعيد- دمياط- أسوان - الإسكندرية)
- يوم الإثنين الموافق 5-6-2023 الساعة 9 صباحًا لخريجي جامعات (الزقازيق - بني سويف - سوهاج - المنيا- الفيوم- جنوب الوادي - أسيوط - أزهر أسيوط- أزهر تفهنا- أزهر القاهرة - أزهر دمنهور - أزهر الإسكندرية - أزهر المنصورة - أزهر طنطا- الجامعة البريطانية- الجامعة الألمانية - الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا - فاروس).