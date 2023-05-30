إزالة 79 حالة تعد ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 بالإسماعيلية

تابع شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات، تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، مشددا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة، موجها بعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعدى.



وفى هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمركز والمدينة.



وأسفرت الحملة عن إزالة 79 حالة تعد على أراضى بولاية الزراعة على مساحة 5 أفدنة و14 سهما، عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.



وعلى الفور تم إزالة كافة الحالات السابق ذكرها، بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ حفاظا على هيبة الدولة وسيادة القانون.



ووجه بشارة رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضى المستردة لمنع التعدى مرة أخرى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.



يأتى ذلك تنفيذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدى عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.



وفى إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومع بداية انطلاق الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.