تعريف سياسة حقوق الملكية الفكرية فى ندوة بجامعة كفر الشيخ

تحت رعاية رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة ندوة بعنوان " تعريف بسياسة حقوق الملكية الفكرية لجامعة كفرالشيخ" في قاعة سيمينار كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد بالجامعة، بإشراف وحضور الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وحضر الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم الهواري عميد كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا في الكلية.

وتناولت المحاضران الدكتور حسام إسماعيل مدير مكتب براءات الاختراع بمركز ربط الجامعة بالصناعة، والدكتور صابر فتحي مدرس بكلية الحقوق، "التعريف بسياسة حقوق الملكية الفكرية لجامعة كفرالشيخ" .

ندوة بجامعة كفر الشيخ

ندوة بجامعة كفر الشيخ

ندوة بجامعة كفر الشيخ

ندوة بجامعة كفر الشيخ

ندوة بجامعة كفر الشيخ

ندوة بجامعة كفر الشيخ