الموسيقات العسكرية المصرية تشارك في احتفال الكاميرون بعيدها الوطني الـ51

شاركت عناصر الموسيقات العسكرية المصرية فى العرض العسكرى، الذى أقيم مؤخرا فى العاصمة الكاميرونية ياوندى، وذلك تلبية للدعوة المقدمة من القوات المسلحة الكاميرونية للمشاركة فى الاحتفال بالعيد الوطنى الـ51 لجمهورية الكاميرون، والذى يتزامن مع الاحتفال بالعيد السادس لتأسيس الوحدة الوطنية للاتحاد الإفريقى.

وقدمت الموسيقات العسكرية المصرية المشاركة "كضيف الشرف"، بهذه المناسبة الوطنية، عددا من المقطوعات التراثية والوطنية التى لاقت تفاعلا كبيرا، وأضفت مستوى راق من الإبداع الإنسانى الذى يعمق رسائل المحبة والسلام بين الشعوب.

يأتى ذلك فى إطار عمق الروابط والعلاقات العسكرية التى تجمع القوات المسلحة ونظرائها فى الدول الصديقة والشقيقة.