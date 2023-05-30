الأسهم السعودية تغلق مرتفعه عند مستوى 11139 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي تعاملاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 30 مايو، على ارتفاع مقداره 4.31 نقاط ليصل الى مستوى 11139.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 150 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 130 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: رعاية، وأسواق عبدالله العثيم، وسدافكو، وفيبكو، ونادك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: وبروج للتأمين، ومجموعة صافولا، والعالمية، وأميانتيت، والشرقية للتنمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.57% و3.98%.

فيما كانت أسهم شركات: جبل عمر، وشركة الاتصالات السعودية، وأمريكانا، والخليج العامة، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، وجبل عمر، ولوبريف، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، منخفضاً بواقع 64.82 نقطة ليقفل عند مستوى 20943.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 29.1 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 430 ألف سهم.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 6.81 نقاط ليبلغ مستوى 6839.99 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.10% .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 179.2 مليون سهم عبر 10355 صفقة نقدية بقيمة 51.8 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 11.06 نقطة ليصل الى مستوى 5424.34 نقطة بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 0.20% من خلال تداول 82.6 6ر82 مليون سهم عبر 2978 صفقة نقدية بقيمة 19.4 مليون دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 13.33 نقطة ليصل الى مستوى 7560.29 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.18% من خلال تداول 96.5 مليون سهم عبر 7377 صفقة بقيمة 32.4 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 7.16 نقاط ليبلغ مستوى 5356.24 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.13% من خلال تداول 77.5 مليون سهم عبر 2386 صفقة نقدية بقيمة 19 مليون دينار كويتي.