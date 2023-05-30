القبض على 353 متهمًا بحيازة المُخدرات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (331) قضية مواد مخدرة بإجمالى (353) متهم ضبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (135,965 كيلوجرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (48,150 كيلوجرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,400 كيلوجرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (19,250 كيلوجرام).

كمية من مخدرالشابو وزنت (3,765 كيلوجرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,430 كيلوجرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,007 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (550 جرامًا).

عدد (2377) قرص مخدر.

ضبط 142 سلاحاً نارياً في حملة أمنية

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (142 قطعة سلاح نارى بحوزة 123 متهمًا).

وذلك على النحو التالى:

(18)بندقية آلية.

(21) بندقية خرطوش.

(6) طبنجات.

(97) فرد محلى.

(350) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة .

ضبط (253) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (82668) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالى:

(350) حكم جناية.

(26637) حكم حبس جزئى.

(4501) حكم حبس مستأنف.

(40500) حكم غرامة.

(10680) مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (8) تشكيلات عصابية ضمت (24)متهم ارتكبوا

(33) حادث متنوع.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (45) متهمًا.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (14) متهمًا.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (273) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال إعادة السيارات والدراجات الناريةالمبلغ بسرقتها تم إعادة سيارة و(23) دراجة نارية مبلغ بسرقتها.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (21190) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين تم فحص (63) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (13) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.