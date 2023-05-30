السيطرة على حريق شقة سكنية في أرض اللواء

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية في منطقة أرض اللواء.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكان بلاغُ قد ورد لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، باندلاع حريق بعقار في منطقة أرض اللواء، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة عليه دون إصابات، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية وأن ماسًا كهربائيًا أدى لاشتعال الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وفي سياقٍ آخر، تعرضت سيدة للإصابة بحروق فى أنحاء متفرقة بالجسد، وذلك إثر وقوع حادث انفجار شعلة بوتاجاز داخل منزل فى قرية المنير بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وتم نقل المصابة إلى مستشفى السعديين المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزى بوصول دعاء س م، 38 سنة، مقيمة بقرية المنير بمركز مشتول السوق، مصابة بحروق من الدرجة الثانية بالبطن والساقين، وتم تحويلها إلى مركز ههيا للحروق وحجزها بعناية الحروق.

وكشفت التحريات الأولية حدوث إصابة المصابة إثر وقوع حادث انفجار شعلة بوتاجاز داخل منزلها فى قرية المنير، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلى جانب آخر، اندلع حريق بشقة سكنية في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بميدان سعد الدين، متفرع من شارع البحر الأعظم.

وهرع رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

أجرى رجال المباحث معاينة للشقة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتكثف إدارة الحماية المدنية في وزارة الداخلية جهودها لإخماد الحرائق في أنحاء الجمهورية كافة، وذلك للمُساهمة في تقليل عدد ضحايا الحرائق.