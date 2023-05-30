تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة.

وأوضح القصير أنه في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات عيد الأضحى المبارك، تمت الموافقة على استيراد 170 ألف رأس ماشية منها 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري و20 ألف رأس غنم و105 آلاف رأس عجول تسمين.

وذلك من مناشئ متعددة، وهذه الأعداد بالإضافة للسابق استيراده وتسمينه داخل البلاد والتي تقدر بحوالى 180 ألف رأس، وكذلك بالإضافة الى إنتاجنا المحلي والتي ‏سوف تسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى 2023.

جاء ذلك بعدما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول تأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من الماشية نتيجة الأزمة السودانية.

ضخ كميات كبيرة من السلع:

تواصل وزارة الزراعة ضخ كميات كبيرة من السلع عبر منافذها الثابتة والمتحركة، لرفع كاهل المعاناة عن المواطن بعد ارتفاع أسعار جميع السلع.

وافتتحت وزارة الزراعة معرض "خير مزارعنا لأهلينا" المقام بالمتحف الزراعي بالدقي، وتتوافر لديه جميع السلع الغذائية بأسعار تقل عن نظيراتها بالأسواق الأخرى.

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن أسعار السلع بمعرض "خير مزارعنا لأهالينا" المقام بالمتحف الزراعي بالدقي مخفضة عن نظيراتها بالأسواق الأخرى.

توفير احتياجات المواطن:

وأضاف القرش في تصريحات له، أن الهدف من افتتاح منفذًا لبيع السلع الغذائية، بجانب معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي هو توفير احتياجات المواطن في نطاق واحد، ورفع المشقة عنه للذهاب إلى أماكن بعيدة.

ولفت القرش أن سعر اللحوم البلدي بالمعرض تبدأ بـ225 جنيهًا، وتتفاوت على حسب درجة وجودة اللحوم، وأعلى سعر يصل لـ270 جنيهًا.

وتابع: يوجد "سكر، أرز، زيتون، وكل ما يحتاجه البيت"، وهذه الأسعار أقل من نظيرتها بالخارج بنحو 20%، موضحًا أن مواعيد العمل من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ويستمر لمدة شهر.

وتمتلك وزارة الزراعة أكثر من 243 منفذ بيع سلع غذائية ثابتة، بالإضافة إلى بعض المنافذ المتنقلة على مستوى المحافظات، لتوفير احتياجات المواطنين كافة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى.

افتتحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يوم أمس، معرض السلع خير مزارعنا لأهالينا، تزامنًا مع معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي المصري بالدقي.