مسار إجباري| موعد الحفل المنتظر في مصر

بالتزامن مع انطلاق جولته الأوروبية، يعود الفريق الغنائي الشهير “مسار إجباري”، لحفلاته الغنائية في مصر، مع بداية الموسم الصيفي للحفلات في عدد من المحافظات.

موعد حفل مسار إجباري في الأسكندرية

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 16 يونيو المقبل، داخل أحد النوادي الكبرى في الإسكندرية، وتم طرح التذاكر الخاصة عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

حفل مسار إجباري في الأسكندرية

ومن جانب آخر، يستعد “مسار إجباري” لطرح ديو غنائي جديد مع الفنان دياب بعنوان “حبة طبطبة”، المقرر طرحه غدًا الأربعاء عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية مسار إجباري بقيت غريب

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ مسار إجباري من خلال “بقيت غريب”، التي تخطت حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلماتها" انا بسألك جاوبيني بصراحه هل يعني و انتي بعيده مرتاحه طب فيه مساحه تسألي واحشاك طب فيه مساحه تخلقي مساحه الورد لونه رمادي في غيابك و الوضع متلعبك و متشابك انا مش بقولك ترجعي لكن انا بطلب منك تراجعي اسبابك هو الفراق ده حباله واصله لفين شايفك في نظرة كل قلب لعين و في كل عين بقابلها في الشارع احنا افترقنا و لا متخاصمين من غيرك بقيت غريب لسه العيون بتتوه مع التفاصيل لسه الجميل بيقول عليا جميل طب عارفه اكتر حاجه محتاجها كتفك في كتفي عشان بدأت اميل قلبي الغريب عني بيسألني كان قصدك ايه يوم ما مشيت و عنيا في المرايات بتقتلني ازاي قدرت اقول انا استغنيت بقيت غريب سايباني وحدي و وحدي ناقص روح بصرخ و لكن مفيش اثر لجروح مكتوب على القلب مغلق للأبد لكن حتيجي حتلاقيه مفتوح بقيت غريب".